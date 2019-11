Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LAGARDERE (-4,70% à 19,48 euros)La Confédération Africaine de Football (CAF) a résilié unilatéralement et avec effet immédiat le contrat d'agence avec Lagardère Sports, qui devrait s'étendre jusqu'en 2028. Une décision contestée par Lagardère, qui considère cette dernière "illégale, abusive et non fondée".