LAGARDERE :, parmi les plus fortes hausses du SRD à la clôture du jeudi 16 avril 2020

(+12,57% à 17,11 euros)Lagardère a profité d'une information des Echos stipulant que plusieurs figures de l'industrie et de la finance, dont Marc Ladreit de Lacharrière et probablement Vincent Bolloré, auraient pris une participation dans le spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu à l'approche d'une assemblée générale (5 mai) qui s'annonce tendue.