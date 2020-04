LAGARDERE : pas de dividende cette année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a supprimé son dividende en raison de la crise et des annonces gouvernementales. Le groupe a également décidé de créer un " fonds solidaire Covid ", doté de 5 millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives du groupe en faveur de ses salariés et collaborateurs dans le monde, ainsi que, dans la mesure du possible, ses partenaires, qui tous subissent les effets importants de cette crise inédite."Ces mesures viennent s'ajouter aux actions fortes mises en œuvre par le groupe Lagardère dès le début de la crise pour en atténuer les impacts financiers et favoriser le redémarrage de ses opérations dès que les conditions extérieures le permettront, avec le souci premier et constant de protéger ses salariés et l'ensemble de ses parties prenantes", a souligné la société.