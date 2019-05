LAGARDERE : poursuit son recentrage avec la cession de son pôle télévision à M6

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère (-0,09% à 21,64 euros) va céder son pôle Télévision à M6, hors Mezzo. Une cession, qui intervient dans le cadre du recentrage stratégique sur ses deux piliers prioritaires, à savoir Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Le prix de l'opération s'élèverait à 215 millions d'euros (valeur d'entreprise), payable à la date de réalisation définitive.L'ensemble de la cession comprend Gulli et ses déclinaisons internationales, Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV mais aussi les régies publicitaires associées.En 2017, le chiffre d'affaires consolidé pro forma et le Résop pro forma du Pôle Télévision, hors Mezzo, se sont élevés respectivement à 98 millions et 20,6 millions d'euros.L'opération s'inscrit dans le cadre d'une série de cessions chez Lagardère Active, pour recentrer le groupe sur l'édition et le commerce de détail dans les gares et aéroports."Les objectifs sont principalement l'amélioration du profil industriel et l'amélioration de la génération de cash du groupe, permettant notamment de financer le développement des métiers", avait commenté Lagardère lors de son point d'activité annuel, le 13 mars dernier.A cette occasion, il annonçait d'ailleurs avoir finalisé depuis mi-2018 douze opérations de cession concernant les radios à l'étranger, les principaux actifs digitaux (dont ceux de e-Santé), la participation dans Marie Claire et l'essentiel des titres de presse magazine en France.Grâce aux produits de cessions d'actifs (Lagardère Active et actifs immobiliers), Lagardère réinvestit sur ses deux activités clefs ; Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.La réalisation de la cession du pôle télévision reste toutefois conditionnée à l'agrément du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Autorités de la Concurrence.