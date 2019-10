Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a décidé d’engager une action judiciaire à l'encontre d’Amber Capital, entré au capital en 2016. Le groupe français reproche au fonds activiste "une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d’abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements". En réparation des préjudices causés par cette dernière, Lagardère réclame ainsi près de 84 millions d’euros à Amber Capital.C'est dans un communiqué publié jeudi soir, que le groupe Lagardère indique faire face "à une virulente agression illustrée par des abus systématiques de Amber Capital de ses droits d'actionnaires".Lagardère cite également "l'introduction de plusieurs procédures judiciaires dévoyées", mais aussi "l'orchestration d'une campagne de dénigrement récurrente, notamment par voie de presse, ciblant le groupe, ses gérants commandités et son conseil de surveillance".En mai dernier, le fonds Amber avait déclaré ses inquiétudes quant à la gouvernance et à la stratégie de la société dans un courrier, rendu publique à la veille de l'Assemblée générale.Selon Lagardère, "la permanence de l'agression et les méthodes mises en œuvre par Amber Capital ont conduit à affecter la capacité d'attractivité de Lagardère SCA auprès du marché et des actionnaires, avec pour conséquence une baisse significative de son cours de bourse".A la Bourse de Paris, le titre est bien orienté en cette fin de semaine. Il gagne 1,05% à 20,18 euros.