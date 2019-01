Lagardère : 7,34 millions d'auditeurs pour ses radios

15/01/2019 | 12:31

Le groupe Lagardère revendique ce matin, pour la période novembre-décembre, quelque 7.340.000 auditeurs pour les trois radios du groupe (Europe 1, RFM et Virgin Radio).



Dans le détail, sur la période, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3.236.000 auditeurs, RFM par 2.030.000 personnes, et Virgin Radio par 2.390.000 auditeurs.



'Dans un marché radio qui n'a jamais été autant bousculé, les équipes du Pôle radio de Lagardère construisent chaque jour l'avenir d'Europe 1, RFM et Virgin Radio. La dynamique des antennes linéaires et des projets numériques des trois stations renforce l'attachement des auditeurs à nos radios', commente Laurent Guimier, vice-PDG d'Europe 1, RFM, Virgin Radio.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.