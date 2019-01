Lagardere : 7 340 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Retour Paris, le 15 janvier 2019

7 340 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Résultats Médiamétrie 126 000, Audience cumulée Novembre - Décembre 2018

Europe 1

Avec une audience cumulée de 6 %, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3 236 000 auditeurs sur la période novembre-décembre 2018 *.

La nouvelle application lancée en novembre dernier, qui a permis à Europe 1 d'enregistrer une nette progression de son écoute digitale live (+26% en un an)**, et le record absolu de visites de Europe 1.fr 291 millions en 2018 contre 260 millions en 2017, permettent à la station de confirmer sa très bonne dynamique numérique. ***

RFM

Avec 1h38 min de durée d'écoute RFM reste la radio musicale écoutée le plus longtemps. Chaque jour, 2 030 000 auditeurs ont été à l'écoute de la station sur la période de novembre-décembre 2018, soit 3.7% d'audience cumulée.*

Virgin Radio

Chaque jour, Virgin Radio rassemble 2 390 000 auditeurs soit 4.4% d'audience cumulée. Virgin Radio devient la deuxième station musicale en audience cumulée sur les 25-49 ans le matin (7h-10h) et en journée (5h-24h) ****. Sur 1 an, Camille Combal progresse en audience par quart d'heure particulièrement sur la cible des 13-24 ans (+53% ) et chez les femmes (+17%) *****.

Pour Laurent Guimier, Vice PDG d'Europe 1, RFM, Virgin Radio : « Dans un marché radio qui n'a jamais été autant bousculé, les équipes du Pôle radio de Lagardère construisent chaque jour l'avenir d'Europe 1, RFM et Virgin Radio. La dynamique des antennes linéaires et des projets numériques des trois stations renforce l'attachement des auditeurs à nos radios. »