Lagardère : 7.523.000 auditeurs pour les radios du groupe

15/11/2018 | 11:55

Le groupe Lagardère revendique, pour la période septembre-octobre, 7.523.000 auditeurs pour ses radios (Europe 1, RFM, Virgin Radio).



Ainsi, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3.381.000 auditeurs, soit une audience cumulée de 6,2% (-1 point). Virgin Radio enregistre pour sa part une audience cumulée de 4.1%, la station rassemblant chaque jour plus de 2,2 millions d'auditeurs. Enfin, plus de 2,2 millions d'auditeurs écoutent chaque jour RFM, soit 4,1% d'audience cumulée.



'Riche de ses talents et du travail quotidien de ses équipes, le pôle radio du groupe Lagardère entend prendre toute sa place dans le renouvellement de l'offre audio', commente Laurent Guimier, Vice-PDG d'Europe 1, Virgin Radio et RFM.





