Lagardere : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les bonnes performances constatées sur le premier semestre dans chacune des branches et les perspectives pour le second semestre ont permis à Lagardère de relever l’objectif de croissance du Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) pour l’année 2018. Désormais, la croissance du Résop Groupe 2018 est attendue entre 1 % et 3 %, à change constant et excluant l’impact des cessions de Lagardère Active. Le Résop était attendu stable auparavant.Au premier semestre, le résultat net - part du groupe est ressorti à 119 millions d'euros, contre 27 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Resop) est resté stable à 132 millions d'euros.Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,37 milliards d'euros en progression de 4,4 % en données comparables. " Cette hausse est principalement liée à la forte croissance observée sur le Travel Retail (+ 9,9 % en données comparables) et à un maintien de l'activité de Lagardère Publishing et de Lagardère Active dans un contexte de marchés défavorables ", a commenté le groupe de médias et de distribution. Il a progressé de 1,8% en données courantes.