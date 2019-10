Lagardere : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les sociétés Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management annoncent réclamer en justice près de 84 millions d’euros au fonds activiste Amber Capital "en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d’abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements".Dans un communiqué, le groupe explique que "Lagardère SCA fait face, depuis l'entrée à son capital en 2016 du fonds activiste Amber Capital, à une virulente agression illustrée par des abus systématiques de Amber Capital de ses droits d'actionnaires au détriment de la démocratie actionnariale, l'introduction de plusieurs procédures judiciaires dévoyées et l'orchestration d'une campagne de dénigrement récurrente, notamment par voie de presse, ciblant le Groupe, ses gérants commandités et son conseil de surveillance".Selon le groupe, "la permanence de l'agression et les méthodes mises en œuvre par Amber Capital ont conduit à affecter la capacité d'attractivité de Lagardère SCA auprès du marché et des actionnaires, avec pour conséquence une baisse significative de son cours de bourse"."Les préjudices de Lagardère SCA et de Lagardère Capital & Management sont évalués, pour l'heure, à un montant global de près de 84 millions d'euros sur la base du rapport établi par un cabinet d'experts inscrit auprès de la Cour d'Appel de Paris", précise un communiqué.Ainsi, Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management ont décidé d'engager une action judiciaire à l'encontre d'Amber Capital devant le Tribunal de commerce de Paris.