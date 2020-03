Lagardère : Amber Capital réitère ses demandes avant l'AG

26/03/2020 | 09:54

Le fonds activiste Amber Capital réitère de nouveau ses demandes avant l'assemblée générale. Le fonds demande le renouvellement total du conseil de surveillance. Il détient actuellement 16,4% du capital de Lagardère. Cela représente plus de deux fois la participation détenue par Arnaud Lagardère indique ce matin Aurel BGC.



Lagardère a annoncé hier suspendre la guidance annoncée le 27 février dernier et a indiqué qu'il 'en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire'.



Sa gérance a aussi décidé de modifier la proposition de dividende ordinaire pour le réduire de 1,30 à un euro par action et retirer l'option de paiement en actions. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, il sera détaché le 7 mai et mis en paiement le 11 mai.



