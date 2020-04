Lagardère : Amber détient 18% du capital et pourrait poursuivre ses achats - dirigeant

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Amber Capital a récemment acquis des actions Lagardère et détient désormais un peu plus de 18% du capital et 14% des droits de vote du groupe de divertissement et de médias, a déclaré lundi son dirigeant fondateur, Josep Oughourlian, à l'agence Agefi-Dow Jones.

Fin mars, Amber Capital avait indiqué détenir 16,4% du capital de Lagardère, dont il est le premier actionnaire depuis quelques mois. Mais le fonds d'investissement britannique pourrait poursuivre ses acquisitions d'actions. "Nous n'excluons pas d'acquérir de nouvelles actions d'ici la prochaine assemblée générale du 5 mai", a affirmé Joseph Oughourlian.

Depuis 2016, Amber Capital a multiplié les investissements dans Lagardère, pour un prix de revient proche du cours de Bourse actuel. "Notre prix de revient se situe entre 17 et 20 euros", a précisé Joseph Oughourlian. Lundi, vers 12h00, l'action Lagardère recule de 1,9%, à 16,94 euros.

Amber Capital critique depuis plusieurs mois déjà la gouvernance de Lagardère, et notamment son statut de société en commandite par actions, qu'il juge responsable de la sous-performance financière de la société dirigée par Arnaud Lagardère.

Le fonds a ainsi dévoilé à la fin mars les résolutions qu'il compte soumettre au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de Lagardère, qui se déroulera le 5 mai à huis clos. Ces résolutions proposeront la révocation de huit membres du conseil de surveillance de Lagardère et leur remplacement par des candidats proposés par Amber.

-Dimitri Delmond et Olivier Pinaud, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

