Lagardere : Arkéa Arena partenaire du Marathon Virtuel au profit de l'association Les Blouses Roses

Paris, le 28 octobre 2019

Arkéa Arena partenaire du Marathon Virtuel au profit de l'association Les Blouses Roses

Du 19 au 26 Octobre 2019, Arkéa Arena a participé au Marathon Virtuel organisé au Centre Commercial Rives d'Arçins au profit de l'association Les Blouses Roses.

Développée par une entreprise bordelaise, l'application Marathon Virtuel a transporté les participants à travers les plus beaux monuments de la ville : face à un écran géant, ces derniers ont été installés sur un tapis de course et ont pu découvrir les lieux incontournables de la ville dont Arkéa Arena, modélisée en 3D pour l'occasion. Les plus grands ont pu courir sur un tapis de course, accompagnés par les petits sur un vélo.

Pour chaque 1 km parcouru, 1€ sera reversé au profit des Blouses Roses, association de terrain qui contribue au mieux-être des enfants, personnes malades et personnes âgées en allant à leur rencontre.

Arkéa Arena a pris part à l'opération en participant à la course avec une partie de l'équipe, et également en permettant aux participants de remporter des places de spectacles et concerts pour les évènements de la programmation à venir.