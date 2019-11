Lagardere : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

Retour Paris, le 07 novembre 2019

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

Hausse du chiffre d'affaires à 2 000 M€, soit une croissance de + 4,1 % en données comparables(1),

portée par la croissance de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail à plus de 6 %,

ce qui confirme que la décision de recentrage stratégique sur le Travel Retail et le Publishing

du groupe Lagardère est opérante.

Lagardère confirme son objectif de progression du Résop(1) 2019 du périmètre d'activités cible(2)

de + 4 % à + 6 %(3)

Au 3e trimestre 2019, le groupe Lagardère affiche une progression soutenue de + 4,1 % de son chiffre d'affaires, portée par une dynamique de croissance organique continue chez Lagardère Travel Retail, ainsi que par une robuste performance chez Lagardère Publishing.

À retenir sur le périmètre d'activités cible (en données comparables) :

Lagardère Publishing : la progression du chiffre d'affaires (+ 6,6 %) est portée par les bonnes performances de la France qui bénéficie de la réforme du lycée en 2019, de l'Espagne (campagne scolaire du primaire) ainsi que des Fascicules et par la bonne dynamique des Jeux sur mobiles.

: la progression du chiffre d'affaires (+ 6,6 %) est portée par les bonnes performances de la France qui bénéficie de la réforme du lycée en 2019, de l'Espagne (campagne scolaire du primaire) ainsi que des Fascicules et par la bonne dynamique des Jeux sur mobiles. Lagardère Travel Retail : la dynamique de croissance de l'activité se poursuit (+ 6,3 %) sur l'ensemble des zones géographiques, notamment en Europe et en Chine qui bénéficient de bonnes performances commerciales et d'un accroissement du réseau de points de vente.



Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2 000 M€, contre 1 895 M€ au 3e trimestre 2018, soit + 5,5 % en données consolidées et + 4,1 % en données comparables.

L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change positif de + 20 M€ attribuable à l'appréciation du dollar américain. L'effet de périmètre positif net de + 9 M€ est principalement lié à l'acquisition de HBF aux États-Unis chez Lagardère Travel Retail, contrebalancé par les cessions chez Lagardère Active dans le cadre du recentrage stratégique, notamment celle de l'essentiel des titres de presse magazine en France.

Au 30 septembre 2019 :

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe Lagardère poursuit sa progression du chiffre d'affaires, soutenue par la solide performance du périmètre d'activités cible avec notamment la forte croissance organique de Lagardère Travel Retail et les bons résultats de Lagardère Publishing portés par la réforme scolaire. Cette progression est également renforcée par la hausse de l'activité de Lagardère Sports and Entertainment en raison d'un effet calendaire favorable.

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 s'élève à 5 612 M€ soit, + 6,7 % en données consolidées et + 5,7 % en données comparables dont + 4,9 % sur le périmètre cible.

L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change positif de + 76 M€ attribuable à l'appréciation du dollar américain. L'effet de périmètre négatif net de - 13 M€ est principalement lié aux cessions chez Lagardère Active dans le cadre du recentrage stratégique compensé par l'acquisition par Lagardère Travel Retail de HBF aux États-Unis.

(1) Indicateurs alternatifs de performance. Voir glossaire en fin de communiqué.

(2) Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail (activités « core »), ainsi que les Autres activités incluant Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d'Entertainment, le Corporate Groupe, et le Corporate de Lagardère Active dont les coûts seront éteints d'ici 2020.

(3) À change constant et hors acquisition de HBF et IDF.

Pour lire la suite et en savoir plus :





Contacts Presse Contact Relations Investisseurs