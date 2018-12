Lagardere : Communiqué de presse

Retour Paris, le 20 décembre 2018

Communiqué de presse

Le groupe Lagardère ne se portera pas candidat à l'acquisition de la société AREAS (Groupe Elior).

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l'édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

