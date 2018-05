Lagardère : DNCA Finance proche de 7% du capital

03/05/2018 | 13:04

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation de la gestion DNCA Finance au sein de Lagardère.



L'avis comprend la régularisation d'un franchissement à la hausse de la barre des 5% des voix intervenu le 8 août 2017 après l'attribution de droits de votes doubles. A cette date, la filiale de Natixis Investment Managers détenait 4,80% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe.



En date du 27 avril 2018, DNCA Finance pointait, toujours pour le compte de ses fonds, à 6,97% du capital et 7,23% des droits de vote de Lagardère.





