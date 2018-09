Lagardere : ELLE Italie devient hebdomadaire à partir de novembre 2018

Retour Paris, le 07 septembre 2018

ELLE Italie devient hebdomadaire à partir de novembre 2018

Lagardère Active est fier d'annoncer que le ELLE Italie deviendra hebdomadaire à partir de novembre 2018. C'est la première édition internationale de ELLE à adopter la fréquence du ELLE France, les autres éditions étant mensuelles.

ELLE a été lancé en Italie en 1987, et y est le leader du secteur des magazines de Mode, tant en diffusion qu'en nombre de pages de publicité.

En novembre prochain, la marque entrera dans l'arène des magazines de Mode hebdomadaires - le segment le plus porteur du marché italien des magazines - avec l'objectif d'en devenir le leader.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Hearst Italia - partenaire de Lagardère Active qui publie ELLE Italie - a mis en place l'équipe print et digitale la plus large et la plus compétente du marché en Mode, Beauté et News, en fusionnant la rédaction de l'hebdomadaire Gioia! et la rédaction originelle de ELLE.

Maria Elena Viola en devient la Rédactrice en Chef, et Antonella Antonelli la Directrice de la Création, en charge de l'image et du positionnement Mode.

Constance Benqué, CEO ELLE France & International : « Nous sommes très heureux et fiers de ce mouvement stratégique du ELLE Italie. ELLE Italie est la première édition internationale de ELLE à être publiée au rythme hebdomadaire, suivant les pas de sa grande sœur française. Cela montre la puissance de la marque ELLE sur le marché italien, marché clé pour la Mode et le Luxe. »

Giacomo Moletto, CEO Hearst Italy & Western Europe : « ELLE devient hebdomadaire car nous croyons fermement qu'une qualité de contenu, une marque internationale forte et un positionnement cohérent entre print, digital et social media peuvent attirer encore plus de lecteurs, offrir un media efficace pour les annonceurs, et développer les revenus. Le rythme et les contenus d'un magazine mode hebdomadaire - et son site internet - présentent un plus gros potentiel de croissance qu'un mensuel. »

Aujourd'hui, ELLE est la première marque média féminine haut de gamme dans le monde, avec :

45 éditions publiées sur les 5 continents,

21 millions de lecteurs dans le monde,

une diffusion totale de 6,6 millions d'exemplaires par mois,

46 sites internet locaux,

environ 100 millions de visiteurs uniques par mois.

