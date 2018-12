Lagardere : GSEZ Airport attribue à Lagardère Travel Retail une concession de long terme pour opérer dans l'aéroport de Libreville au Gabon

Retour Libreville, le 19 décembre 2018

GSEZ Airport attribue à Lagardère Travel Retail une concession de long terme pour opérer dans l'aéroport de Libreville au Gabon

GSEZ Airport, une filiale de Gabon Special Economic Zone (GSEZ), fruit d'un partenariat public-privé entre Olam International, la République gabonaise et Africa Finance Corporation, annonce la signature d'un contrat de prestation avec Lagardère Travel Retail qui lui permettra d'opérer au sein de l'aéroport international Léon Mba.

Lagardère Travel Retail aura l'exclusivité d'exploiter plus de 600 m², sur trois segments d'activité : Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration sous la houlette de différentes enseignes de renom, dont AELIA DUTY FREE et RELAY.

Lagardère Travel Retail opère dans 240 aéroports dans 34 pays, dont certains des plus importants aéroports à travers le monde : Paris, Rome, Londres, Hong Kong, Singapour, New-York, Dubaï ou encore Dakar.

La collaboration entre GSEZ et Lagardère Travel Retail permettra de doter Libreville et le Gabon d'un espace duty-free aux standards internationaux et permettra d'améliorer sensiblement l'expérience passager et de diversifier l'offre de service au sein de l'aéroport.

L'ouverture des boutiques hors-taxes qui proposeront des marques et des produits locaux, en plus d'une vaste gamme de marques internationales est prévue au printemps 2019.

Les boutiques RELAY qui ouvriront simultanément offriront quant à elles une offre complète pour le voyage : produits de lecture, boissons, high-tech, hygiène etc. sans oublier une offre snacking.

À l'été 2019 Lagardère Travel Retail ouvrira également un restaurant pour répondre aux besoins des passagers qui souhaitent savourer une cuisine internationale de qualité.

GSEZ, Airport qui a repris la gestion de l'aéroport Leon M'ba en Octobre 2018 bénéficiera à très court terme de l'expertise de Lagardère Travel Retail au sein de l'aéroport actuel et à un moyen terme au sein de l'aéroport en cours de construction qui sera livré en 2021.

Le futur aéroport, qui fera de Libreville un hub régional s'étendra sur une superficie de 1 200 hectares avec une surface construite de 35 000 mètres carrés, sur trois étages et aura dans la première phase de sa mise en activité une capacité d'accueil de 2 millions de passagers par an. Lagardère Travel Retail y aménagera un espace de plus de 1000 m².

« Notre priorité est d'améliorer la qualité des service et l'expérience shopping de nos passagers. Le nouvel espace développé par Lagardère Travel Retail nous permet de créer un environnement commercial encore plus attrayant au sein de l'aéroport existant et Lagardère Travel Retail pourra pleinement exprimer son savoir-faire et son expertise dans le nouvel aéroport que nous sommes en train de construire », a déclaré le Directeur de l'aéroport, Indranil Gupta.

« Ce contrat succède à notre première expérience sur le continent africain en décembre 2017 au Sénégal. C'est une étape très importante dans le cheminement de Lagardère Travel Retail vers de nouveaux succès en Afrique. Nous avons démontré notre capacité à apporter les meilleurs standards opérationnels internationaux en Afrique et c'est la raison pour laquelle les leaders africains en quête de sophistication tiennent à établir une relation d'affaires à long terme avec Lagardère » a ajouté Frédéric Chevalier, Directeur Général EMEA de Lagardère Travel Retail.

