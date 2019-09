Lagardere : Hachette Livre a signé la Charte de l'édition en format accessible

Hachette Livre a signé la Charte de l'édition en format accessible

Hachette Livre a signé la Charte de l'édition en format accessible (Accessible Books Consortium Charter). En signant cette charte, Hachette Livre, troisième groupe mondial d'édition pour le grand public, s'engage à rendre ses livres électroniques accessibles au plus grand nombre, y compris les lecteurs aveugles, malvoyants ou ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

La Charte ABC propose aux éditeurs huit principes pour produire des publications numériques accessibles aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Elle suggère notamment d'adopter des standards d'accessibilité en amont de la distribution, des tester les publications numériques et d'intégrer les métadonnées appropriées.

Arnaud NOURRY, Président-Directeur général de Hachette Livre a dit : « Faire en sorte que nos livres soient accessibles au lectorat le plus large possible incluant les personnes aveugles, malvoyantes ou ayant des difficultés de lecture est non seulement un objectif commercial mais aussi une exigence éthique. Si nous, éditeurs, ne l'intégrons pas à l'échelle industrielle, qui le fera ?»

Depuis 2016, l'accessibilité est prise en compte en amont de la production des livres numériques publiés par les maisons d'édition du groupe en France. Ainsi, aujourd'hui, un livre édité par une maison d'édition (fiction et non fiction) en France est, au moment de sa parution, disponible en version numérique EPUB3 « nativement accessible ».

L'an dernier, Hachette Livre s'est vu décerner le prix Accessible Books Consortium International Excellence Award: Publisher qui récompense les efforts qu'un éditeur a fournis pour rendre ses livres accessibles à des lecteurs empêchés de lire.

Sur le Accessible Books Consortium

Le Consortium pour des livres accessibles (ABC) est un partenariat public privé dirigé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il regroupe des organismes

représentant les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés tels que l'Union mondiale des aveugles (UMA), des bibliothèques pour les aveugles, des organismes de normalisation, des organismes représentant les auteurs, des éditeurs et des organisations de gestion collective. Son objectif est d'accroître le nombre de livres dans des formats accessibles - comme le braille, le format audio, le texte électronique, les gros caractères - à l'échelle mondiale et de les mettre à la disposition des personnes aveugles, malvoyantes ou ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Sur Hachette Livre

Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 252 M € pour l'année 2018, il est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA. La centaine de maisons d'édition qui font partie du groupe publient environ 17 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basé à Vanves, France.