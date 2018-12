Lagardere : Lafayette Plug and Play décerne le Corporate Engagement Award à Lagardère Travel Retail

Lafayette Plug and Play décerne le Corporate Engagement Award à Lagardère Travel Retail

A l'occasion de sa 5ème promotion, Lafayette Plug and Play décerne le « Corporate Engagement Award » à Lagardère Travel Retail pour son implication active dans l'accélération de start-ups.

Ce prix récompense le partenaire corporate le plus engagé dans l'écosystème de Lafayette Plug and Play ainsi que dans ses startups. L'attribution de ce prix est fondée sur de nombreux critères, notamment le nombre de discussion avancées, de pilotes, de rencontres réalisées avec des start-ups durant les 3 mois d'accélération.

« Ce prix est destiné à valoriser le partenaire corporate qui a démontré le meilleur niveau d'engagement durant le batch d'accélération. Nous avons créé ce prix pour mettre en lumière le travail accompli, mais également insuffler une dynamique renforcée entre les différents partenaires dans leurs relations avec Lafayette Plug and Play », a précisé Pieter Lammens, Directeur de Lafayette Plug and Play.

Moins d'un an après la conclusion de l'accord de partenariat avec l'accélérateur de start-ups, ce prix démontre la capacité de Lagardère Travel Retail à s'appuyer sur des start-ups pour optimiser ses concepts et répondre aux attentes du marché, à promouvoir une approche innovation qui change la culture d'entreprise et à tirer parti de ce partenariat en dehors de la France.

« Au cours des 6 derniers mois, 8 nouvelles collaborations ont vu le jour et plus de 100 salariés de Lagardère Travel Retail ont participé aux événements et ateliers Lafayette Plug and Play, non seulement en France, mais aussi au sein du réseau international de Plug and Play. Plusieurs discussions sont en cours avec les écosystèmes de start-ups à Singapour, à Shanghaï et dans la Silicon Valley », a précisé Romée Lamielle, Responsable Innovation chez Lagardère Travel Retail.

Ce prix est une preuve tangible que le programme Innovation Booster porte ses fruits et que l'énergie et l'engagement de ces ambassadeurs de l'innovation génèrent des changements majeurs aussi bien au sein du Groupe qu'en dehors.



De gauche à droite : Romée Lamielle, Responsable Innovation, Lagardère Travel Retail, Christian Kunz, Cofondateur, Directeur Partenariats Corporate, Lafayette Plug and Play

À PROPOS DE LAFAYETTE PLUG AND PLAY

Première plateforme d'innovation entièrement dédiée aux métiers du retail et du e-commerce, Lafayette Plug and Play est un accélérateur de start-ups né du rapprochement entre le groupe Galeries Lafayette et Plug and Play Tech Center. Basé au coeur de Paris, Lafayette Plug and Play a pour vocation d'accompagner le développement des start-ups françaises et internationales qui transforment ces industries et de créer un écosystème vertueux d'innovation autour de ces métiers. Dans le cadre de ses deux promotions annuelles, Lafayette Plug and Play propose aux entrepreneurs un programme unique et très encadré d'une durée de trois mois.

À PROPOS DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

Lagardère Travel Retail, l'une des quatre branches du groupe Lagardère, est un opérateur mondial du Travel Retail et tient une place de leader et de précurseur dans ce secteur. L'exploitation de plus de 4 400 magasins de Travel Essentials, de Duty-Free & Mode et de Restauration dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 34 pays génère un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros (géré à 100 %).

Dans le but de dépasser les attentes des voyageurs et d'optimiser les marques de ses concédants, Lagardère Travel Retail a adopté une approche holistique unique.