Lagardere : Lagardère SCA annonce le succès de l'émission inaugurale de Schuldscheindarlehen

Retour Paris, le 26 juin 2019

Lagardère SCA annonce le succès de l'émission inaugurale de Schuldscheindarlehen

Lagardère SCA annonce ce jour la levée inaugurale de plus de 250 M€ par un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen.

Cette transaction, d'un montant initial de 150 M€, a fait l'objet d'une demande élevée de la part des investisseurs en Allemagne, en Autriche, et d'institutions d'origine asiatique.

Cette opération est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des échéances à 5 ans et 7 ans.

Le succès de cette levée de dette, à des conditions de taux historiquement basses, confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère tout en diversifiant les sources de financement.

Les arrangeurs de ce placement sont LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) et UniCredit.

