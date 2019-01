Lagardere : Lagardère annonce l'entrée en négociations exclusives en vue de la cession de Billetreduc.com

Retour Paris, le 17 janvier 2019

Lagardère annonce l'entrée en négociations exclusives en vue de la cession de Billetreduc.com

Billetreduc.com fait l'objet de négociations exclusives avec le groupe Fnac Darty, via sa filiale France Billet, en vue de la finalisation d'un accord au cours du premier trimestre 2019. Ce projet sera soumis à l'examen des instances représentatives du personnel concernées.

Acteur référent de la distribution de billets d'événements vendus en « dernière minute » en France, avec 2 millions de clients et près de 8 M€ de chiffre d'affaires, la plateforme en ligne Billetreduc.com est notamment une référence sur le segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an.

Billetreduc.com apporterait à France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs, une offre complémentaire de billetterie sur le marché du last minute en croissance, lui permettant de capter un nouveau public, d'accroître son attractivité auprès des organisateurs d'événements et de renforcer son action en faveur de la diversité culturelle, de la découverte de nouveaux talents et de l'accès à la culture pour tous les publics.

Contacts Presse Contact Relations Investisseurs

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l'édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com