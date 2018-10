Lagardere : Lagardère dépose plainte pour délit d'initié

Retour Paris, le 11 octobre 2018

Lagardère dépose plainte pour délit d'initié

Suite aux informations parues ce jour dans le journal Les Échos, le groupe Lagardère confirme avoir déposé plainte contre X, le 7 juin 2018, auprès du parquet national financier du chef de délit d'initié, et de tous délits connexes, après la découverte de mouvements suspects constatés sur son titre à l'occasion de l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 mai 2018.

Le groupe Lagardère a d'ores et déjà engagé et engagera toutes les procédures utiles à l'effet d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices.

