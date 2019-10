Lagardere : Lagardère réclame en justice 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital

Retour Paris, le 10 octobre 2019

Lagardère réclame en justice 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital

Les sociétés Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management réclament en justice près de 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d'abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements.

Lagardère SCA fait face, depuis l'entrée à son capital en 2016 du fonds activiste Amber Capital, à une virulente agression illustrée par des abus systématiques de Amber Capital de ses droits d'actionnaires au détriment de la démocratie actionnariale, l'introduction de plusieurs procédures judiciaires dévoyées et l'orchestration d'une campagne de dénigrement récurrente, notamment par voie de presse, ciblant le Groupe, ses gérants commandités et son conseil de surveillance.

La permanence de l'agression et les méthodes mises en oeuvre par Amber Capital ont conduit à affecter la capacité d'attractivité de Lagardère SCA auprès du marché et des actionnaires, avec pour conséquence une baisse significative de son cours de bourse. Les préjudices de Lagardère SCA et de Lagardère Capital & Management sont évalués, pour l'heure, à un montant global de près de 84 millions d'euros sur la base du rapport établi par un cabinet d'experts inscrit auprès de la Cour d'Appel de Paris.

Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management ont donc décidé d'engager une action judiciaire à l'encontre d'Amber Capital devant le Tribunal de commerce de Paris visant à faire sanctionner ces agissements et à obtenir la juste réparation de leurs préjudices.

