Lagardere : Lagardère relève son objectif de Résop pour 2018

Le groupe de médias attend désormais une croissance du Résop Groupe (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) entre 1% et 3% par rapport à 2017 à change constant et en excluant l’impact des cessions du pôle Lagardère Active.

En mars, Lagardère avait dit viser pour 2018 un Résop Groupe stable à change constant.

Au premier semestre, le Résop Groupe est ressorti stable à 132 millions d'euros, le dynamisme de l’activité parvenant à compenser un calendrier sportif défavorable.

Le chiffre d’affaires semestriel s'est établi à 3.366 millions d'euros (+1,8%), en progression de 4,4% en données comparables, soutenu selon le groupe par la croissance du Travel Retail (+9,9% en données comparables) et le maintien de l’activité de Lagardère Publishing et de Lagardère Active dans un contexte de marchés défavorables.

"Le plan de recentrage stratégique du Groupe continue d’être déployé activement, avec la conclusion ce semestre de transactions importantes, telles que la finalisation de la vente des actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, la conclusion d’un accord en vue de la cession des titres de presse en France, la cession du pôle e-Santé et la cession de sa participation dans Marie Claire", a rappelé Lagardère dans un communiqué.

Le groupe a aussi fait état d'un résultat avant charges financières et impôts en forte progression à 243 millions d'euros au premier semestre, contre 95 millions un an plus tôt, et d'une nette amélioration de son free cash-flow à 149 millions d'euros contre -67 millions pour les six premiers mois de 2017.

(Dominique Rodriguez)