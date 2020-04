Lagardere : Lagardère supprime la proposition de dividende à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 et créé un « fonds solidaire Covid » en faveur de ses salariés

Retour Paris, le 7 avril 2020

Lagardère supprime la proposition de dividende à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 et créé un « fonds solidaire Covid » en faveur de ses salariés

Face aux enjeux de solidarité et de responsabilité qu'impose le contexte sans précédent de la crise liée à la pandémie de Covid-19, et prenant acte des annonces gouvernementales appelant à une suppression des dividendes, la Gérance a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de modifier la proposition d'affectation du résultat social 2019 soumise à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 pour ne procéder à aucune distribution de dividende.

Lagardère a également décidé de créer un « fonds solidaire Covid », doté de 5 millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives du Groupe en faveur de ses salariés et collaborateurs dans le monde, ainsi que, dans la mesure du possible, ses partenaires, qui tous subissent les effets importants de cette crise inédite.

Ces mesures viennent s'ajouter aux actions fortes mises en œuvre par le groupe Lagardère dès le début de la crise pour en atténuer les impacts financiers et favoriser le redémarrage de ses opérations dès que les conditions extérieures le permettront, avec le souci premier et constant de protéger ses salariés et l'ensemble de ses parties prenantes.

Contacts Presse Contact Relations Investisseurs

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de

30 000 collaborateurs et dégageant un chiffre d'affaires de 7 211 M€ en 2019.

Depuis 2018, le Groupe s'est engagé dans un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com