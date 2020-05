Lagardere : Lettre aux actionnaires

Retour Paris, le 21 avril 2020

Lettre aux actionnaires

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

L'Assemblée Générale qui se tiendra le 5 mai 2020 est inédite dans l'histoire du groupe Lagardère. A cette occasion, vous êtes appelés à choisir entre la mise en œuvre d'une stratégie claire, responsable et ambitieuse portée par la Gérance et le Conseil de Surveillance et un projet de déstabilisation, radical et incertain, proposé par Amber Capital.

Nous avons écouté Amber Capital et soigneusement étudié les critiques qu'ils ont formulées à notre égard. Nous avons également échangé avec plusieurs d'entre vous au cours des dernières semaines et entendu vos réactions à ces critiques.

Sur la forme, nous regrettons qu'Amber Capital ait intensifié sa campagne activiste dans le contexte de la pandémie de COVID-19 car elle est source de perturbation à un moment où tous les efforts du Groupe doivent être concentrés sur la gestion de cette crise inédite. Pour autant, nous restons fermement attachés au dialogue avec tous nos actionnaires et sommes à l'écoute de toutes les propositions constructives qui sont exprimées. Ce dialogue contribue activement aux réflexions du Conseil de Surveillance qui vous représente tous.

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, il est important que vous puissiez entendre nos réponses aux critiques qui sont formulées. Cette lettre est l'occasion de partager avec vous des éléments factuels et objectifs qui apportent une perspective différente à celle présentée par Amber Capital sur la performance du Groupe, de la Gérance et du Conseil de Surveillance.

Dans le cadre des dispositions prises par le Gouvernement, nous avons choisi de maintenir la date prévue de l'Assemblée Générale et de tenir celle-ci à huis clos. L'incertitude sur la gouvernance du Groupe que fait peser la campagne d'Amber Capital ne peut en effet pas durer, dans l'intérêt du Groupe et de tous ses actionnaires.

D'ici le 5 mai, chacun et chacune d'entre vous pourra faire valoir ses droits de vote en vue de l'Assemblée Générale qui sera retransmise en direct et en différé sur notre site Internet.