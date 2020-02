Lagardere : Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy rejoignent le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA

Regulatory News:

Lagardère SCA (Paris:MMB) :

Le Conseil de Surveillance, réuni ce matin, a décidé, à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, de coopter Messieurs Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Messieurs Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires.

Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République Française, et Monsieur Guillaume Pepy, ancien Président de la SNCF, rejoignent le Conseil de Surveillance en qualité de membres indépendants et siègeront tous deux au sein du Comité Stratégique que le Conseil a décidé de créer en son sein.

Dans le cadre de ses travaux, le Comité Stratégique, dont Monsieur Guillaume Pepy assurera la Présidence et au sein duquel Messieurs Patrick Valroff et Gilles Petit siègeront également, échangera périodiquement avec la Gérance afin d’apporter au Conseil son éclairage sur les orientations stratégiques, l’environnement concurrentiel et les opérations significatives du Groupe qui lui seront présentées.

L’ensemble des membres du Conseil de Surveillance se réjouit de l’arrivée de Messieurs Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy, dont les parcours d’exception, les expertises uniques et les connaissances fortes des enjeux géopolitiques et économiques des territoires et domaines d’activités de Lagardère seront autant d’atouts pour le Conseil et plus largement pour le Groupe.

Les cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires à laquelle sera également proposé le renouvellement du mandat de Madame Martine Chêne.

Dans le cadre de son renouvellement, Madame Martine Chêne se verra également confier par le Conseil une mission de veille en matière de RSE portant plus particulièrement sur les enjeux sociaux, en lien avec le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.

Le Conseil de Surveillance salue la contribution remarquable apportée aux travaux du Conseil par Messieurs Xavier de Sarrau et François David et Mesdames Nathalie Andrieux et Hélène Molinari, dont les mandats ne seront pas renouvelés, ainsi que les rapports de très grande qualité qu’ils ont entretenus avec leurs collègues tout au long de leurs mandats.

