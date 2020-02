Lagardère : Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy rejoignent le conseil de surveillance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution Lagardère a annoncé jeudi que son conseil de surveillance avait décidé à l'unanimité de coopter Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires.

"Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, et monsieur Guillaume Pepy, ancien président de la SNCF, rejoignent le conseil de surveillance en qualité de membres indépendants et siégeront tous deux au sein du comité stratégique que le conseil a décidé de créer en son sein", a indiqué Lagardère dans un communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire