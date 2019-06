Lagardere : Nomination

Retour Paris, le 26 juin 2019

Nomination

Arnaud Lagardère, Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA, a nommé Ugo Valensi, Directeur Général de Lagardère Sports and Entertainment, avec prise d'effet immédiate.

Ugo Valensi succède à Andrew Georgiou qui occupait les fonctions de Directeur Général depuis 2016 et qui passe aujourd'hui la main.

Commentant cette nomination, Arnaud Lagardère a déclaré : « Ces dernières années, Ugo a fait un travail remarquable et a joué un rôle essentiel avec Andrew dans le processus d'intégration et dans le succès du redressement de Lagardère Sports and Entertainment. Je suis heureux d'annoncer sa nomination au poste de Directeur Général de la branche ».

Depuis 2017, Ugo Valensi exerçait les fonctions de Directeur Général Délégué de Lagardère Sports and Entertainment et avait la responsabilité opérationnelle des activités internationales de Sport et d'Entertainment du Groupe. Fort de 15 ans d'expérience dans les secteurs des médias et du marketing sportif, Ugo a rejoint le Groupe en 2011.

