Lagardere : Phil Collins en concert exceptionnel le 4 juin 2019 à Lyon au Groupama Stadium

Phil Collins en concert exceptionnel le 4 juin 2019 à Lyon au Groupama Stadium

Phil Collins - Still Not Dead Yet Live - Tournée Européenne

Prévente sur ticketmaster.fr et groupama-stadium.com mercredi 28 et jeudi 29 novembre.

Ouverture de la billetterie dans tous les points de vente vendredi 30 novembre à 10h00.

L'un des plus grands musiciens britanniques est de retour pour une série de dates Européennes, dont une date unique en France le 4 juin 2019 au Groupama Stadium de Lyon !

Détenant un record de 100 millions de disques vendus dans le monde entier, des albums, chansons et bandes originales qui ont touché des millions de vies, Phil Collins est une légende dont le travail et la carrière ont inspiré toute une génération d'artistes.

'Je pensais que je prendrais ma retraite discrètement ', dit-il à propos de son retour, 'mais grâce aux fans, à ma famille et au soutien d'artistes extraordinaires, j'ai redécouvert ma passion de la musique et de la scène : il est temps de recommencer et j'en suis ravi, c'est le bon moment. '

Étant l'un des artistes les plus renommés de sa génération, ayant eu plus de singles au Top UK que n'importe quel autre artiste des 80's, Phil Collins se fait d'abord connaître en tant que batteur, puis leader de Genesis, avant d'entamer une carrière solo en 1981 avec l'album « Face Value », dont le titre « In the Air Tonight » est l'un des plus gros hits.

Sa carrière se poursuit ensuite avec trois N°1 au Top UK: Easy Lover, You Can't Hurry Love, Against All Odds (Take a Look at me Now), mais aussi sept N°1 aux États-Unis dont More Night, Separate Lives, Two Hearts, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down, Both Sides Of The Story and Dance Into The Light….

À l'issue des concerts en Europe, la tournée se prolongera sur tout le continent Américain.

Rendez-vous le 4 juin 2019 au Groupama Stadium de Lyon !

Prévente mercredi 28 et jeudi 29 novembre sur ticketmaster.fr et groupama-stadium.com

Réservations dès le vendredi 30 novembre dans les points de vente habituels.

Phil Collins - Still Not Dead Yet, Live 2019

Dimanche 2 Juin 2019 Ernst Happel Stadion, Vienne, Autriche

Mardi 4 Juin 2019 Groupama Stadium, Lyon, France

Mercredi 5 Juin 2019 Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Allemagne

Vendredi 7 Juin 2019 Olympiastadion, Berlin, Allemagne

Samedi 8 Juin 2019 Ceres Park, Aarhus, Danemark

Lundi 10 Juin 2019 Bergenhus Fortress - Koengen, Bergen, Norvège

Mercredi 12 Juin 2019 Venue TBA, Stockholm, Suède

Vendredi 14 Juin 2019 HDI Arena, Hannover, Allemagne

Lundi 17 Juin 2019 Mediolanum Forum, Milan, Italie

Mardi 18 Juin 2019 Stadion Letzigrund, Zurich, Suisse

Jeudi 20 Juin 2019 Goffertpark, Nijmegen, Pays-Bas

Vendredi 21 Juin 2019 RheinEnergieSTADION, Cologne, Allemagne

Lundi 24 Juin 2019 Olympiastadion, Munich, Allemagne

Mardi 25 Juin 2019 O2 Arena, Prague, République Tchèque

Mercredi 26 Juin 2019 PGE Narodowy, Warsaw, Pologne

A PRODUCTION LE RAT DES VILLES AND L PRODUCTIONS BY ARRANGEMENT WITH TONY SMITH PERSONAL MGMT AND SOLO