Lagardère : Pierre Lescure quitte le conseil de surveillance

14/09/2018 | 08:41

Lagardère SCA annonce le départ de son conseil de surveillance de Pierre Lescure, ce dernier ayant pris de nouvelles fonctions de président du conseil de surveillance d'un important opérateur du secteur audiovisuel.



Pour le remplacer dans son mandat qui courait jusqu'en mai 2019, le conseil de surveillance a coopté à l'unanimité Jamal Benomar, qui a notamment été conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU et secrétaire général adjoint.



'Il fera bénéficier le conseil d'une expérience et d'une culture internationale uniques, et de sa très proche connaissance économique et institutionnelle de nombreux pays, particulièrement en Afrique et au Proche-Orient', explique Lagardère.



