Lagardere : Report de l'Investor Day

Retour Paris, le 13 mars 2020

Report de l'Investor Day

Compte tenu des nouvelles mesures de restrictions des rassemblements et événements prises par le gouvernement français, l'Investor Day, initialement prévu le 25 mars 2020, est reporté.

Une nouvelle date sera communiquée dès que possible.

