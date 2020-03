Lagardère: Suspension de la Guidance et modification de la proposition de dividende à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Regulatory News:

LAGARDERE SCA (Paris:MMB):

Point sur les impacts de l’épidémie de Covid-19

Au moment de la publication des résultats annuels 2019, le 27 février 2020, les effets de l’épidémie de Covid-19 se faisaient essentiellement sentir sur l’activité de la branche Lagardère Travel Retail, principalement en Asie Pacifique et sur les hubs internationaux. À cette date, le Groupe avait communiqué sur un objectif de progression du Résop comprise entre + 4 % et + 6 % à change constant, hors acquisition de IDF et hors impact de l’épidémie de Covid-19, et avait estimé un impact négatif de l’épidémie de Covid-19 sur le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop), avant plan d’actions, de l’ordre de - 20 M€ pour le 1er trimestre 2020.

Les effets de l’épidémie se sont depuis étendus aux autres opérations de la branche Lagardère Travel Retail et, à un degré moindre, à l’ensemble des autres activités du Groupe, compte tenu de la propagation rapide de l’épidémie et des mesures gouvernementales de fermeture et de confinement prises dans les nombreux pays dans lesquels le Groupe opère.

En ligne avec sa réponse initiale à l’épidémie, le Groupe continue de mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité de ses salariés, de ses clients et ses partenaires. Le Groupe continue également de mettre en œuvre des actions fortes pour réduire les impacts financiers, autour de quatre axes : adaptation des ventes et des prix lorsque cela est possible, réduction des coûts de fonctionnement, revue des investissements et mesures de réduction du besoin en fond de roulement.

Suspension de la Guidance

À date, compte tenu de l’incertitude sur la durée et l’ampleur de l’épidémie et des mesures gouvernementales de fermeture et de confinement, le Groupe n’est pas en mesure d’en évaluer de manière précise et fiable les impacts. En conséquence, le Groupe suspend la guidance annoncée le 27 février 2020 et en fournira une révision dès lors qu’il sera en mesure de le faire.

Modification de la proposition de dividende

Dans ce contexte, la Gérance, après avoir recueilli l’avis favorable du Conseil de Surveillance, a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai 2020 pour (i) en réduire le montant de 1,30 € à 1 € par action et (ii) retirer l’option de paiement en actions.

Sous réserve de l’approbation des actionnaires en Assemblée Générale, le dividende ordinaire proposé de 1,00 € par action au titre de l’exercice 2019 sera détaché le 7 mai 2020 et mis en paiement le 11 mai 2020.

La stratégie de recentrage sur Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, deux branches complémentaires en termes de croissance et de rentabilité, a porté ses fruits en 2019 avec une forte croissance du chiffre d’affaires du résultat opérationnel et du free cash-flow du périmètre cible du Groupe.

Tout en gérant de manière rigoureuse la situation actuelle et ses effets, le Groupe reste pleinement engagé dans l’exécution de son plan stratégique, dans la recherche constante de l’intérêt de l’ensemble de ses parties prenantes.

Face à cette crise inédite, le Groupe saura puiser dans ses valeurs d’audace, d’indépendance et de créativité, qui font sa force depuis des décennies et qui lui permettront à nouveau de s’adapter aux révolutions et soubresauts de ce monde qui change parfois brutalement.

***

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de 30 000 collaborateurs et dégageant un chiffre d’affaires de 7 211 M€ en 2019.

Depuis 2018, le Groupe s’est engagé dans un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200325005220/fr/