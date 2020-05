Lagardère : Vivendi a encore acheté des actions et détient plus 10% des droits

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Vivendi a franchi en hausse le 6 mai le seuil de 10% des droits de vote du groupe de distribution et de médias Lagardère, selon un avis publié jeudi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Vivendi détient désormais 13,36% du capital et 10,002% des droits de vote de Lagardère. Le fonds détenait 10,98% du capital et 8,22% des droits de vote du groupe de distribution et de médias, selon un précédent avis publié par l'AMF. Vivendi avait annoncé fin avril avoir acquis 10,6% des titres du groupe Lagardère, dans le cadre d'un "placement financier de long terme".

Pour Vivendi, ce franchissement de seuil annoncé jeudi résulte d'une acquisition de titres Lagardère sur le marché, sans que le groupe contrôlé par Vincent Bolloré n'ait pour intention "d'acquérir le contrôle de la société", ni de demander sa nomination au conseil de surveillance, indique l'avis publié par l'AMF.

Vivendi envisage toutefois de poursuivre ses acquisitions, "sous réserve des conditions de marché".

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère avance de 0,1%, à 14,23 euros, tandis que le titre Vivendi cède 0,1%, à 19,43 euros.

