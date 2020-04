Lagardère : Vivendi se renforce au capital

22/04/2020 | 09:47

Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 avril, le seuil de 5% du capital, puis le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir 7,66% du capital et 5,74% des droits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Lagardère sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, au 20 avril, 12 746 481 actions Lagardère, soit 9,72% du capital et 7,28% des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.