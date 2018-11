Lagardère : a finalisé l'acquisition de HBF

20/11/2018 | 17:50

Lagardère Travel Retail annonce avoir finalisé l'acquisition de Hojeij Branded Foods (et sa filiale Vino Volo), un leader de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.



Cette acquisition permet à Lagardère Travel Retail de renforcer sa position de leader du segment Restauration en aéroport dans la région nord-américaine.



L'intégration de HBF et des activités de Vino Volo permettra de créer le numéro trois sur le marché nord-américain du Travel Retail et de la Restauration, avec un chiffre d'affaires annuel total supérieur à 1,1 milliard de dollars.



HBF devrait être consolidé dans les états financiers de Lagardère à compter du 1er décembre 2018. Le chiffre d'affaires de HBF pour 2018 devrait s'élever entre 240 et 250 millions de dollars avec un Résop de 10 % environ.



