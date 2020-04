Lagardère : annulation du dividende et fonds de solidarité

07/04/2020 | 09:24

Lagardère indique que sa gérance a décidé, en accord avec le conseil de surveillance, de modifier la proposition d'affectation du résultat social 2019 soumise à l'assemblée générale du 5 mai pour ne procéder à aucune distribution de dividende.



Il a également décidé de créer un 'fonds solidaire Covid', doté de cinq millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives en faveur de salariés et partenaires subissant les effets de cette crise.



Ces mesures viennent s'ajouter aux actions mises en oeuvre par Lagardère dès le début de la crise pour en atténuer les impacts financiers et favoriser le redémarrage de ses opérations dès que les conditions le permettront.



