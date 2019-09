Lagardère : avenant à un mandat pour des rachats d'actions

03/09/2019 | 09:21

Lagardère annonce avoir signé un second avenant au mandat conclu le 1er août avec un prestataire de services d'investissement portant sur le rachat de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé le 10 mai.



L'avenant, qui sera mis en oeuvre à compter du 3 septembre pour une durée pouvant s'étendre jusqu'au 30 septembre, porte sur l'acquisition d'un volume additionnel maximum de 500.000 actions (soit environ 0,38% du capital de Lagardère).



'Les actions rachetées dans le cadre de ce second avenant seront affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance et d'actions gratuites', précise le groupe français d'édition et de médias.



