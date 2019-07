Lagardère : confirme son objectif 2019

25/07/2019 | 19:09

Publié ce jeudi après la clôture de la Bourse, le chiffre d'affaires du groupe Lagardère s'établit à 3,612 milliards d'euros au 1er semestre 2019, en hausse de 6,7% en données comparables.



Le Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) du groupe s'établit à 153 millions d'euros, contre 139 millions à la même période en 2018. Le résultat avant charges financières et impôts s'affiche à 158 millions d'euros, contre 269 millions un an plus tôt.



Par ailleurs, le résultat net ajusté part du groupe s'améliore sensiblement, pour s'établir à 63 millions d'euros, contre 59 millions au 1er semestre 2018..



“Pour 2019, le groupe Lagardère prévoit une progression du Résop du périmètre d'activités cible(10) comprise entre + 4 % et + 6 % à change constant et hors acquisition de HB”, indique le groupe, confirmant ainsi ses guidances initiales.





