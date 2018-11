Lagardère : croissance de 2,6% du CA en comparable

08/11/2018 | 09:18

Lagardère publie un chiffre d'affaires de 1.895 millions d'euros pour le troisième trimestre, en croissance de 2% en données consolidées et de 2,6% en données comparables, portant le cumul au 30 septembre à 5.261 millions (+1,9% en consolidé et +3,7% en comparable).



Il maintient ainsi sa dynamique de croissance, 'grâce à la performance de Lagardère Travel Retail, et malgré l'absence, cette année, de réforme scolaire pour Lagardère Publishing ainsi qu'un effet calendaire défavorable pour Lagardère Sports and Entertainment'.



Lagardère confirme viser pour l'année 2018 un Résop Groupe (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) en croissance entre 1% et 3% par rapport à 2017, à change constant et excluant l'impact des cessions de Lagardère Active.



