Lagardère : en hausse, cession de Lagardère Sports?

08/07/2019 | 10:48

Le titre gagne près de 1% ce matin après les informations sur la possible cession de Lagardère Sports & Entertainment. Le groupe américain Wasserman Media Group aurait entamé des ' discussions exclusives ' avec Lagardère pour une acquisition de Lagardère Sports & Entertainment selon le 'FT'.



' L'article évoque un prix de 250 / 300 ME conforme à notre valorisation (300 MEe) ' indique Oddo. Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 27,5 E.



' Si cette opération se concrétisait, Lagardère céderait son principal actif à vendre. Il resterait alors à céder Lagardère Studios (200 MEe) pour lequel le groupe espagnol Mediapro pourrait être un acquéreur possible ' explique Oddo.



' Nous pensons qu'une acquisition de taille dans l'édition (Simon & Schuster ou un pair) est possible ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.