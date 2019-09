Lagardère : finalise l'acquisition d'IDF

19/09/2019 | 17:59

Lagardère Travel Retail annonce la finalisation de l'acquisition d'International Duty Free, le leader du Travel Retail en Belgique, présent également au Luxembourg et au Kenya.



Cette acquisition vient conforter les positions de Lagardère Travel Retail comme troisième opérateur mondial de Duty Free en aéroports et comme leader européen du Travel Retail, en portant son chiffre d'affaires annuel total à 5,3 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires d'IDF pour 2019 devrait s'élever entre 185 et 190 millions d'euros. Il sera consolidé dans les états financiers de Lagardère à compter du 1er octobre 2019.



