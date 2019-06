Lagardère : gagne +2%, un analyste passe à l'achat

04/06/2019 | 14:35

Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris après l'analyse positive d'Oddo. Le bureau d'études relève sa recommandation à Achat contre Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 27,5 E.



' Suite à la baisse récente du cours (-10% depuis 1 mois), nous estimons que le cours ne valorise pas le plan de transformation en cours (recentrage sur l'édition et le travel retail) ' indique Oddo.



Oddo estime que ce mouvement devrait permettre une forte hausse du FCF (+34%) et donc logiquement du dividende et du rendement. ' Si notre scénario de FCF se concrétise, le FCF yield 2020 du groupe serait de 9.5% '.



Le bureau d'analyses table sur une finalisation des cessions d'ici fin 2019. ' A cette échéance, le groupe devrait avoir vendu ses deux principaux actifs, Lagardère Studios (valorisé 200 MEe) et Lagardère Sports & Entertainment (350 MEe) '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.