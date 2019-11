Lagardère : la croissance ralentit mais le groupe confirme son objectif de rentabilité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution Lagardère a confirmé jeudi son objectif d'une progression de 4% à 6% de son résultat opérationnel courant des sociétés intégrées, ou "Résop", sur son périmètre d'activité cible en 2019, après avoir vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,1% en données comparables au troisième trimestre.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires de la société en commandite a progressé de 5,5%, à 2 milliard d'euros en données publiées, portée par ses divisions Publishing (+9,1%), soutenue par la réforme scolaire, et Travel Retail (+15%), grâce aux nouvelles ouvertures de points de vente. En données comparables, l'activité affiche une hausse de 4,1% sur un an. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change positif de l'ordre de 20 millions d'euros attribuable à l'appréciation du dollar américain et par un effet positif de 9 millions d'euros lié à l'acquisition de HBF aux Etats-Unis.

La croissance a toutefois ralenti au troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 5,61 milliards d'euros, traduisant une hausse de 6,7% en données publiées et de 5,7% en données comparables.

Au sujet de la résiliation du contrat d'agence par la Confédération africaine de football (CAF), le groupe a indiqué que le Résop dudit contrat doit représenter 10 millions d'euros par an en moyenne sur la période allant de 2020 à 2028.

Mardi soir, Lagardère avait annoncé que la CAF avait résilié de manière unilatérale et immédiate ce contrat passé avec sa filiale Lagardère Sport, décision que le groupe conteste fermement. Lagardère avait enjoint à la confédération de "revenir à une position raisonnable" et "honorer ses engagements", faute de quoi la société avait menacé d'engager une action pour défendre ses droits et obtenir une complète indemnisation du préjudice" qu'elle subirait.

L'action Lagardère a chuté de 4,7% mercredi, à 19,48 euros.

