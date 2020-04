Lagardère : nouveau rebond, l'avis d'un analyste

17/04/2020 | 16:10

Le titre gagne encore près de +1% cet après-midi après un gain de plus de 12% hier. Marc Ladreit de Lacharrière et Financière de l'Odet (holding détenant 64% de Bolloré) auraient acquis des titres Lagardère et détiendraient une participation inférieure à 5% du capital selon Les Echos.



' L'objectif serait un soutien lors de la prochaine AG pour rejeter les propositions d'Amber. Financière de l'Odet pourrait donc être actionnaire minoritaire de Lagardère. Vincent Bolloré, PDG, accéderait alors à un poste d'observation sur l'avenir de Lagardère et, à terme, pourrait se positionner comme actionnaire de référence si le contexte le permet ' indique Oddo.



' Rappelons qu'Amber (16.4% du capital de Lagardère) propose une révocation de tous les membres actuels. Au final, l'arrivée des deux actionnaires pourraient permettre un statu quo en termes de gouvernance et le renouvellement de la gérance actuelle ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à ces informations, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 14 E.



