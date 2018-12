Lagardère : obtient une concession à l'aéroport de Libreville

19/12/2018 | 14:51

Le groupe Lagardère annonce que sa branche Lagardère Travel Retail s'est vue attribuer par GSEZ Airport une concession de long terme, pour opérer dans l'aéroport de Libreville au Gabon.



'Lagardère Travel Retail aura l'exclusivité d'exploiter plus de 600 m2, sur trois segments d'activité : Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration, sous la houlette de différentes enseignes de renom, dont Aelia Duty Free et Relay', explique le groupe.



L'ouverture des boutiques est prévue pour le printemps 2019.





