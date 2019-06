Lagardère : placement privé sous format Schuldscheindarlehen

27/06/2019 | 08:21

Lagardère annonce la levée inaugurale de plus de 250 millions d'euros par un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen, avec une demande élevée de la part des investisseurs en Allemagne, en Autriche et d'institutions d'origine asiatique.



Cette transaction, d'un montant initial de 150 millions d'euros, est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, et avec des échéances à cinq ans et sept ans.



'Le succès de cette levée de dette, à des conditions de taux historiquement basses, confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère tout en diversifiant les sources de financement', explique le groupe.



