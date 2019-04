Lagardère : plus de 7,4 millions d'auditeurs pour les radios

18/04/2019 | 09:15

Le groupe Lagardère revendique au total 7.451.000 auditeurs pour ses radios, selon les audiences Médiamétrie janvier-mars 2019, dont 3.204.000 auditeurs quotidiens pour Europe 1 qui représente ainsi une audience cumulée de 5,9%.



Toujours selon la vague janvier-mars de Médiamétrie, Lagardère indique que plus de 2.100.000 d'auditeurs écoutent RFM chaque jour, soit 3,9% d'audience cumulée, et que Virgin Radio rassemble 2.435.000 auditeurs quotidiens, soit 4,5% d'audience cumulée.



'Le contexte global difficile du média radio depuis janvier valide notre projet d'accélérer la transformation des trois médias Europe 1, RFM et Virgin Radio', commente Laurent Guimier, vice-PDG des trois stations.



