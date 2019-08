Lagardère : rachat de 277.748 actions entre le 21 et le 29/08

30/08/2019 | 18:01

Le groupe Lagardère annonce ce soir avoir procédé au rachat de 277.748 actions entre le 21 et le 29 août.



Ce rachat “entre dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d'investissement, tel qu'annoncé les 1er et 14 août 2019”, rappelle le groupe. Il s'est effectué à un prix pondéré moyen journalier compris entre 19,3041 et 19,5569 euros.





